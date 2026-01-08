Единая лига: результаты матчей 8 января

Сегодня, 8 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты 8 января:

«Бетсити Парма» — «Автодор» — 78:44.

Благодаря сегодняшней победе «Парма» вернула себе четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь саратовский «Автодор» с начала 2026 года ещё ни разу не смог набрать 50 очков. 5 января в матче с ЦСКА саратовцы отметились 49 очками, в Перми в активе волжан оказалось 44 очка. Они располагаются на 10-й строчке в таблице, опережая «Самару», у которой только одна победа в 18 матчах.