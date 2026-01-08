Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
В «Зените» объяснили подход к возвращению американца Ксавьера Муна

Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный высказался по поводу прихода в команду защитника Ксавьера Муна.

«Мы планировали возвращение Ксавьера с момента получения им травмы. Этот игрок отлично вписывается в нашу систему и менталитет клуба. Сроки возвращения зависели от темпов его восстановления и наличия ситуации в команде, позволяющей иметь свободную опцию на его позиции.

Пока мы остановились на контракте до конца сезона‑2026/2027, который вступит в силу после прохождения углубленного медицинского обследования», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» детально проанализировал переход 31-летнего баскетболиста.

