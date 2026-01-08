ФСБ сделала заявление по поводу возращения в Россию баскетболиста Касаткина

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) подтвердила возращение в страну задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Ранее стало известно, что спортсмена освободили из французской тюрьмы и доставили в Москву.

«Возвращён на родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Касаткин был задержан в парижском аэропорту имени Шарля де Голля 21 июня 2025 года по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки.

