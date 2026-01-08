Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФСБ сделала заявление по поводу возращения в Россию баскетболиста Касаткина

ФСБ сделала заявление по поводу возращения в Россию баскетболиста Касаткина
Комментарии

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) подтвердила возращение в страну задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Ранее стало известно, что спортсмена освободили из французской тюрьмы и доставили в Москву.

«Возвращён на родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Касаткин был задержан в парижском аэропорту имени Шарля де Голля 21 июня 2025 года по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки.

Сейчас читают:
Справедливость восторжествовала! Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. LIVE
Live
Справедливость восторжествовала! Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. LIVE

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android