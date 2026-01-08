Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Отец Дёмина поделился эмоциями от яркого матча Егора в НБА

Владимир Дёмин, отец 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил выступление своего сына в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ), в котором баскетболист отметился 18 очками.

«Даже при условии, что игра у «Бруклина» не складывалась, и Егор, в том числе, не мог найти хорошие ситуации для броска и попасть почти весь матч, выглядел он максимально собранно, великолепно в защите. Был полностью в игре. Скажу вам честно: когда началась концовка, и тренер отчитал Егора за какие-то неудачные действия в защите, я сразу подумал, что сейчас он заберёт своё и сделает это в самый подходящий момент.

Мы даже списались по этому поводу с Евгением Горбуновым после первого точного трёхочкового, с которого всё и началось. На самом деле, мы видели такие вещи от Егора на протяжении всей его карьеры. Сегодня это впервые произошло в НБА. Логичным результатом была бы победа, но, видимо, такой матч впереди», — приводит слова Дёмина-старшего официальный сайт РФБ.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

