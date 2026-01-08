Стало известно, почему Франция передала Касаткина в Россию вместо экстрадиции в США

Стали известны детали возращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина. Ранее стало известно, что российского спортсмена освободили из заключения во Франии и доставили в Москву. Как утоняет пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Касаткин был обменян на гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жан-Луи*, который был задержан в РФ по обвинению в шпионаже.

Позже француз был осуждён на три года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК России («Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов).

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревали в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает. 29 октября 2025 года Парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы.

Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: