Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Юрист Дюфло рассказал, как баскетболиста Касаткина освободили из тюрьмы во Франции

Юрист Дюфло рассказал, как баскетболиста Касаткина освободили из тюрьмы во Франции
Французский юрист Ален Дюфло рассказал, почему баскетболист Даниил Касаткин был освобождён из тюрьмы во Франции и смог вернуться в Москву.

«Решение об освобождении Касаткина из тюрьмы во Франции и возвращении в Москву стало возможным, потому что суд выносит только рекомендацию — за или против экстрадиции.

Если суд выносит отрицательное решение — экстрадиция невозможна. Если положительное, как в случае Касаткина, окончательное решение об экстрадици остаётся за премьер-министром Франции, у которого есть такая возможность.

Сейчас политические отношения между Францией и США нехорошие. А решение по Касаткину — следствие этих отношений», — сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

