Юрист Дюфло рассказал, как баскетболиста Касаткина освободили из тюрьмы во Франции

Французский юрист Ален Дюфло рассказал, почему баскетболист Даниил Касаткин был освобождён из тюрьмы во Франции и смог вернуться в Москву.

«Решение об освобождении Касаткина из тюрьмы во Франции и возвращении в Москву стало возможным, потому что суд выносит только рекомендацию — за или против экстрадиции.

Если суд выносит отрицательное решение — экстрадиция невозможна. Если положительное, как в случае Касаткина, окончательное решение об экстрадици остаётся за премьер-министром Франции, у которого есть такая возможность.

Сейчас политические отношения между Францией и США нехорошие. А решение по Касаткину — следствие этих отношений», — сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

