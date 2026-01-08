МБА-МАИ отреагировала на освобождение Даниила Касаткина из французской тюрьмы

Команда Единой лиги ВТБ МБА-МАИ прокомментировала возращение в Россию баскетболиста Даниила Касаткина. Ранее стало известно, что российского спортсмена освободили из заключения во Франции и доставили в Москву.

«На Рождество желания имеют свойство сбываться. С возвращением домой, Даня! Ждём тебя на тренировках», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Даниила задержали летом 2025 года во Франции по запросу США. Спортсмена подозревали в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает. 29 октября 2025 года Парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: