ФСБ России показала видео обмена Касаткина на обвинявшегося в шпионаже француза

Пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), распространила видео обмена баскетболиста Даниила Касаткина на гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жан-Луи*, которого в РФ обвиняли в шпионаже. Позже Винатье был осуждён на три года лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК России.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Перехват».

Ранее издание ТАСС отмечало, что Винатье отправили во Францию на самолёте, которым в Российскую Федерацию прилетел Касаткин. После того как россиянин вышел из самолета, на борт поднялся француз.

Касаткину сейчас 26 лет. Он был задержан во Франции по запросу США летом 2025 года. Осенью того же года Парижский суд принял решение об экстрадиции Даниила в США, где ему грозило до 25 лет лишения свободы.

Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.