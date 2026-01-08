Попавший в реанимацию сын игрока ЦСКА Антониуса Кливленда перевезён в Москву

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда, находившийся в реанимации одной из больниц Краснодара, перевезён в Москву. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич. По словам Цынкевича, в состоянии мальчика наблюдается заметный прогресс.

«Сегодня Кай Кливленд перевезён из Краснодара в Москву, с ним на борту был ЭйСи [Антониус]. Перелёт прошел хорошо. В состоянии мальчика в последние три дня наметился ощутимый прогресс. Лечение будет продолжено в РДКБ», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА в июне этого года. Ранее американский игрок выступал за «Локомотив-Кубань».

