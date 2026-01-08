«Триллер в Челябинске». Владимир Дячок высказался о матчах 1/4 финала Кубка России

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Владимир Дячок подвёл итоги первых матчей 1/4 финала Кубка России, в которых «Химки» обыграли МБА-МАИ (80:71), «Динамо» из Владивостока на выезде оказалось сильнее ЧБК (72:71), «Зенит-2» дома минимально победил «Пари Нижний Новгород» (84:83), а «Новосибирск» взял верх над ЦСКА-2 (71:59).

«Закончились первые матчи 1/4 финала Кубка России. Получились очень крутые по накалу, такие же, как и предыдущая серия, где у нас из шести серий две закончились разницей в одно очко. И, по-моему, если не ошибаюсь, там с тремя овертаймами две серии закончились с разницей в два очка всего, одна с разницей в пять очков. И только «Динамо» Владивосток уверенно прошёл «Тамбов». Во всех других сериях просто какие-то космические войны были. Поэтому 1/4 финала прошла по тому же сценарию, причём на этой стадии уже подключились команды Лиги ВТБ. И «Химки» снова проявили себя кубковой командой. «Химки» у себя дома принимали МБА, которая достаточно стабильно идёт на шестом месте в Лиге ВТБ. Ребята из «Химок», видно было, серьёзно подготовились к сопернику. И в целом игра была достаточно равная — на качелях от начала и до конца. И в принципе МБА остановили «Химки» за две с половиной минуты до конца, как всем казалось. Но «Химки» в концовке выдали какой-то сумасшедший спурт. Трёхочковый через руки, что дало мотивацию «Химкам». И «Химки» закончили игру первую с разницей «+9», сделали себе хороший задел перед ответной встречей. Причём, если мы помним, в Кубке России «Химки» до этого также выбивали команды Лиги ВТБ. Это была и «Руна» до этого, и «Самара», и «Парма». Сейчас в первом матче был обыгран клуб МБА-МАИ. Поэтому посмотрим, что будет 28-го. Думаю, матч в Крылатском будет ещё жарче. И МБА постарается ликвидировать это отставание и доказать, что они достойнее быть в финале четырёх.

Триллер произошёл в Челябинске. Очень крутая игра была между местным ЧБК и «Динамо» Владивосток. Также весь матч шли качели. «Динамо» уверенно начало игру. И, в принципе, вели, наверное, до четвёртой четверти основную часть матча. Тем не менее ЧБК переломил в четвёртой четверти в свою пользу. И, казалось бы, уже повели и должны были закрывать первую игру в свою пользу. Однако какой-то сумасшедший трёхочковый от Приморья позволил вырвать победу. Но, опять же, это всего одно очко разницы. И в Кубке России результат считается по суммам двух игр. Поэтому во Владивостоке 28 января, думаю, тоже будут жара и настоящая битва.

С отличной стороны себя показала молодежь «Зенита». «Зенит-2» на своей площадке в первой игре обыграл ещё один клуб Лиги ВТБ – «Нижний Новгород». «Нижний Новгород» испытывает небольшие трудности с ротацией. Есть ребята, которые болеют, есть ребята, которые травмированы. Тем не менее «Нижний» приехал в Питер и с Женей Бабуриным, и с Сашей Хоменко, и с Ильёй Карпенковым, и с Ильёй Платоновым. Плюс два иностранца. И, в принципе, серьёзную силу из себя представляли. Но молодёжь «Зенита» не стушевалась и в принципе три четверти доминировала на своей площадке. После трёх четвертей вела «+17», но класс «Нижнего Новгорода» сказался и в четвёртой четверти они уже взяли всё в свои руки и практически забрали этот матч. Опять же, разница в одно очко всего, позволяет надеяться «Нижнему Новгороду», что на своей площадке они смогут разницу эту отыграть и выйти в «Финал четырёх». Поэтому ждём 28 января.

Наверное, более уверенно из всех четырёх пар выиграл дома «Новосибирск», который в своей истории не раз уже выигрывал Кубок России. Поэтому можно назвать их также кубковой командой. Дома они встречались с ЦСКА-2 и выиграли с разницей «+12». Не скажу, что прямо разгромная победа. Но тем не менее задел себе сделали. С другой стороны, ЦСКА-2 в прошлом туре показал, что они точно не будут сдаваться. Поэтому думаю, «Новосибирску» также в Москве будет непросто. Поэтому ещё раз повторюсь – крутые матчи были. Ждём 28 января, ждём ответных матчей. Уверен, команды вновь порадуют нас классным баскетболом», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

