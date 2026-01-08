Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Андрей Кириленко — после яркого матча Егора Дёмина в НБА: нет сомнений, будет прогресс

Андрей Кириленко — после яркого матча Егора Дёмина в НБА: нет сомнений, будет прогресс
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск. В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков. В общей сложности на его счету 18 очков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Отличная концовка игры, жаль, Банкеро попал трёхочковый — и не получилось победы. Но Егор выглядит всё лучше и лучше, в концовке видно, попав пару бросков, почувствовал игру. Мы болеем за него, конечно, когда он вот так играет, нет сомнений, что будет прогресс.

Конечно, доверие просто необходимо, и Егор должен пройти через разные моменты, чтобы состояться как игрок высокого уровня. Несомненно, необходимо доверие тренера. Этот матч точно в копилку Егору, продолжать дальше нас и себя радовать вот такими играми», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

