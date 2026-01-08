Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» Томович раскрыл, какую игру будет ставить в клубе

Тренер «Локо» Томович раскрыл, какую игру будет ставить в клубе
Комментарии

Новоиспечённый главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал, какую игру собирается поставить в клубе.

«Мне представляется, что баскетбол должен быть быстрым, с большим количеством владений за матч. А чтобы играть в быстрый баскетбол, нужна качественная защита — когда хорошо защищаешься, в принципе, много можешь сделать. Прямо сейчас моя цель — изучить сильные стороны каждого игрока «Локо», чтобы понять, кого как правильно использовать», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

В данный момент краснодарский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды 12 побед и семь поражений.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android