Тренер «Локо» Томович раскрыл, какую игру будет ставить в клубе

Новоиспечённый главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал, какую игру собирается поставить в клубе.

«Мне представляется, что баскетбол должен быть быстрым, с большим количеством владений за матч. А чтобы играть в быстрый баскетбол, нужна качественная защита — когда хорошо защищаешься, в принципе, много можешь сделать. Прямо сейчас моя цель — изучить сильные стороны каждого игрока «Локо», чтобы понять, кого как правильно использовать», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

В данный момент краснодарский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды 12 побед и семь поражений.