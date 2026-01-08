Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена статистика, доказывающая исключительность Егора Дёмина в концовках матчей НБА

Представлена статистика, доказывающая исключительность Егора Дёмина в концовках матчей НБА
Комментарии

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик», в котором его команда уступила со счётом 103:104 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

Дёмин провёл на площадке 32 минуты, за которые набрал 18 очков (реализовав пять из девяти бросков с игры, из них пять из восьми — из-за дуги), а также сделал пять подборов и отдал пять результативных передач. Его показатель полезности по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X, Дёмин реализовал 10 из 13 трёхочковых бросков (76,9%) в последних 10 минутах матчей при разнице в счёте не более пяти очков.

Это второй лучший процент попаданий с дистанции в подобных ситуациях за всю историю ведения статистики (с сезона-1996/1997) среди игроков, совершивших более 10 попыток. Лидирует по этому показателю Малкольм Брогдон, реализовавший 15 из 18 бросков (88,3%).

Сейчас читают:
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА «Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android