Представлена статистика, доказывающая исключительность Егора Дёмина в концовках матчей НБА

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик», в котором его команда уступила со счётом 103:104 в овертайме.

Дёмин провёл на площадке 32 минуты, за которые набрал 18 очков (реализовав пять из девяти бросков с игры, из них пять из восьми — из-за дуги), а также сделал пять подборов и отдал пять результативных передач. Его показатель полезности по итогам встречи составил «+10».

Как отмечает североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X, Дёмин реализовал 10 из 13 трёхочковых бросков (76,9%) в последних 10 минутах матчей при разнице в счёте не более пяти очков.

Это второй лучший процент попаданий с дистанции в подобных ситуациях за всю историю ведения статистики (с сезона-1996/1997) среди игроков, совершивших более 10 попыток. Лидирует по этому показателю Малкольм Брогдон, реализовавший 15 из 18 бросков (88,3%).