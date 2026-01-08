Фридзон прокомментировал освобождение Касаткина из тюрьмы и оценил его перспективы в ЕЛ

Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон высказался насчёт освобождения соотечественника Даниила Касаткина из французской тюрьмы, а также оценил его перспективы на возвращение в Единую лигу.

— Получится у Касаткина заиграть после долгого вынужденного простоя?

— Это суперновость о Касаткине. Надеюсь, что всё у него в баскетболе сейчас получится. Он молодой парень — всё впереди. В этом сезоне, думаю, тяжеловато придётся, а в следующем сезоне всё получится.

— Касаткина ждут в МБА‑МАИ.

— Супер! Будет с ними тренироваться и постепенно набирать форму. Прекрасно, — приводит слова Фридзона портал «Матч ТВ».