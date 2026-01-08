Станислав Ерёмин: биться за место в составе МБА‑МАИ Касаткину будет тяжело

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин отреагировал на освобождение соотечественника Даниила Касаткина из французской тюрьмы, а также выразил сомнение, что тому удастся легко закрепиться в составе клуба ЕЛ МБА-МАИ.

— Надеюсь, что Даниил действительно беспричинно и незаслуженно был во французской тюрьме всё это время, по ложным обвинениям. В целом, думаю, что это хороший урок в плане того, что всем везде и всегда нужно быть очень внимательными.

Что касается баскетбола, буквально года два назад Касаткин провёл один из самых ярких сезонов, был очень заметен среди молодых и перспективных игроков и находился в поле зрения у ведущих клубов. Но был надлом в судьбе из‑за произошедшего события. Тем не менее парень он очень талантливый, и я бы хотел, чтобы он вернулся в баскетбол и показывал ту игру, которая была у него в лучшие сезоны.

— Гендиректор МБА Игорь Кочарян ждёт его в МБА‑МАИ.

— Даниил в этой команде был одним из ведущих игроков, но сейчас там конкуренция в составе очень серьёзная, подбор игроков достаточно хороший, поэтому биться за место в составе будет тяжело. Хорошо, что руководство МБА даёт ему шанс, — приводит слова Ерёмина портал «Матч ТВ».