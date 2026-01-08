Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол

Дубай — Фенербахче, результат матча 8 января 2026, счет 92:81, Евролига – 2025/2026

37 очков Бэйкона и Райта помогли «Дубаю» победить «Фенербахче» в матче Евролиги


Сегодня, 8 января, состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом из ОАЭ «Дубай» и турецким коллективом «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19) в пользу «Дубая».

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
08 января 2026, четверг. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
92 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Шанлы, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Фенербахче: Бэкот, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч

Наиболее результативным игроком в составе команды из ОАЭ стал 27-летний американский защитник Маккинли Райт. Ему удалось набрать 22 очка, совершить два подбора, а также сделать четыре передачи. Кроме того, в составе «Дубая» отличился бывший игрок «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон, набравший 15 очков.

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. В ходе матча он набрал 21 очко, сделал два подбора и отдал пять передач.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
