Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Панатинаикос — Виртус, результат матча 8 января 2026, счет 84:71, Евролига – 2025/2026

21 очко Кендрика Нанна помогло «Панатинаикосу» обыграть «Виртус» из Болоньи в Евролиге
8 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим клубом «Панатинаикос» и итальянским коллективом «Виртус». Встреча завершилась со счётом 84:71 (23:15, 16:18, 17:15, 28:23) в пользу клуба из Болоньи.

08 января 2026, четверг. 19:00 МСК
Наиболее результативным игроком в составе команды из Греции стал 30-летний американский защитник Кендрик Нанн. В ходе матча ему удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе итальянского коллектива стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсон Эдвардс. Он набрал 24 очка, а также сделал четыре подбора при четырёх потерях.

