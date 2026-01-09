Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Валенсия — Монако, результат матча 8 января 2026, счёт 92:101, Евролига – 2025/2026

«Монако» обыграл «Валенсию» и продлил свою серию побед в Евролиге до пяти матчей
Комментарии

8 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Валенсия» и коллективом «Монако». Встреча завершилась со счётом 101:92 (26:28, 27:14, 23:28) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
08 января 2026, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
92 : 101
Монако
Монако, Монако
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным игроком в составе клуба «Валенсия» стал 31-летний американский защитник Камерон Тейлор. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить два перехвата и один блокшот.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Он набрал 17 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил два перехвата.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android