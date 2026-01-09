«Монако» обыграл «Валенсию» и продлил свою серию побед в Евролиге до пяти матчей

8 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Валенсия» и коллективом «Монако». Встреча завершилась со счётом 101:92 (26:28, 27:14, 23:28) в пользу «Монако».

Самым результативным игроком в составе клуба «Валенсия» стал 31-летний американский защитник Камерон Тейлор. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить два перехвата и один блокшот.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Он набрал 17 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил два перехвата.