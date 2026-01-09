16 очков Марио Хезоньи помогли «Реалу» победить «Маккаби» Тель-Авив в Евролиге

8 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Реалом» и «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 98:86 (21:25, 27:22, 28:18, 22:21) в пользу команды из Мадрида.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Мадрида стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. В ходе матча ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват и выполнить один блокшот.

В составе «Маккаби» самым результативным игроком стал 34-летний американо-израильский разыгрывающий защитник Джон Ди Бартоломео. Он набрал 14 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.