Главная Баскетбол Новости

Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив, результат матча 8 января 2026, счёт 98:86, Евролига – 2025/2026

16 очков Марио Хезоньи помогли «Реалу» победить «Маккаби» Тель-Авив в Евролиге
Комментарии

8 января состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Реалом» и «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 98:86 (21:25, 27:22, 28:18, 22:21) в пользу команды из Мадрида.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
08 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 86
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Лиф, Блатт

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Мадрида стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. В ходе матча ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват и выполнить один блокшот.

В составе «Маккаби» самым результативным игроком стал 34-летний американо-израильский разыгрывающий защитник Джон Ди Бартоломео. Он набрал 14 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
