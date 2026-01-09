Скидки
Реал Мадрид — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Ватутин объяснил, почему ЦСКА отказался подписать контракт с Кевином Дюрантом

Ватутин объяснил, почему ЦСКА отказался подписать контракт с Кевином Дюрантом
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему российский клуб отказался подписывать контракт со звёздным форвардом Кевином Дюрантом во время локаута в НБА в 2011 году. Ватутин объяснил, что краткосрочное пребывание игрока такого уровня могло нанести вред команде и не принесло бы ожидаемой прибыли от продажи атрибутики.

«Расскажу историю про Дюранта. Локаут в НБА. Выходят на нас представители Дюранта. Говорят: «Послушайте, есть предложение — подпишите Кевина. Миллион рублей в месяц. Но как только локаут закончится, он уезжает». Понятно, ведь у человека контракт с «Оклахомой». Это не очень хорошая история для построения команды здесь, потому что у тебя появляется игрок, который будет на площадке минимум 30 минут и набирать по 30 очков. И как только он уезжает, ты сразу проваливаешься. Ты не можешь строить команду вдолгую. Они предлагают платить ему миллион в месяц и отдают все права на продажи маек ЦСКА с его фамилией. Также обещают на каждой тренировке по 100 журналистов из Европы, Америки и России. Мы им пишем, что нет. Они говорят: «Но вы же на этом заработаете колоссальные деньги. Все майки ваши, столько внимание прессы». Мы им ответили, что в России это слабо монетизируется. Сколько бы маек продали? 1000? 2000? У нас это не работает, как, например, в Греции, где видишь человека в майке Леброна с надписью «Лейкерс». Нет. Они там, наверное, до сих пор сидят в НБА и думают — вот дурак, мы ему такой классный бизнес предлагали, а он отказался», – сказал Ватутин в подкасте Фёдора Смолова.

Комментарии
