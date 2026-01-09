Скидки
Баскетбол Новости

Андрей Ватутин оценил шансы на возращение российских команд в Евролигу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин во время выступления в подкасте Фёдора Смолова поделился мнением о потенциальном возвращении российских команд в Евролигу. Ватутин отметил, что в ближайшее время это маловероятно как по политическим, так и по техническим причинам.

— Насколько в ближайшее время?
— Я реалист и давайте представим, что вот сказали: «Да идите играть». Не долететь, не поселиться, не заплатить за всё это, не получить шенгенскую визу. Поэтому, на мой взгляд, в моменте это даже технически не представляется возможным. И я вижу, что больше сейчас возможно реализация идеи выступления каких-то спортсменов в нейтральном статусе на конкретных соревнованиях, будь там чемпионат мира, даже те же Олимпийские игры. А вот представишь, что с октября по май ты катаешься по Европе, играешь в Евролиге. Ну, у меня пока это не просматривается, – сказал Ватутин.

