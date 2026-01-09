Президент ЦСКА Андрей Ватутин выбрал между Евролигой и НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об уровне Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объяснив, почему считает европейский турнир более конкурентным и значимым с точки зрения качества баскетбола и турнирной ценности каждого матча.

«Я, наверное, могу сейчас вызвать на себя огонь критики. Для меня Евролига по-прежнему соревнование номер один. Даже в сравнении с Национальной баскетбольной ассоциацией. Потому что уровень конкурентного баскетбола в Евролиге намного выше. НБА до плей-офф – во многом шоу. Это шоу, это большой акцент на, в первую очередь, на нападение. Да, это красиво, но если ты работаешь в этом бизнесе, то, наверное, смотришь не только на то, что там забили 120, 130 или 140… или там Йокич забил в пяти играх подряд 40 очков, но и стараешься смотреть немножко на качество баскетбола. На то, как ребята защищаются, отрабатывают в защите или нет. Ну, это две разные истории. Девиз Евролиги, он переводится как every game matters, то есть каждая игра важна. И каждый матч в Евролиге, кто бы ни играл – с первой команды по двадцатую – он имеет значение, потому что команда набирает очки. Это важно для распределения мест в плей-офф.

И даже с точки зрения составляющей баскетбола, умного баскетбола, Евролига мне намного интереснее. Возвращаясь назад, конечно, для нас Евролига всегда была турниром номер один. И тут я скажу, что в редких случаях ЦСКА не выходил в «Финал четырёх». И сейчас, немножко возвращаясь в прошлое, благодаря вот той паузе от участия в Еврокубках, которая у нас вынужденно образовалась, всегда казалось, что очень важно первое место. Выиграл Евролигу, надели на тебя корону, кубок вручили, и ты король. Сейчас у меня немножко поменялось в этом смысле мнение. Победа, безусловно, важна, но именно выход в «Финал четырёх» — это самый яркий показатель работы клубов в целом», – сказал Ватутин в подкасте Фёдора Смолова.

