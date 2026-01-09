8 января и в ночь с 8 на 9 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ожидали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 8 января:

«Дубай» – «Фенербахче» — 92:81;

«Панатинаикос» — «Виртус» — 84:71;

«Валенсия» — «Монако» — 92:101;

«Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив — 98:86.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Монако», у которого 14 побед и семь поражений. Тройку сильнейших с такими же показателями, как у монегасков, замыкает «Валенсия».

Видео: Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри