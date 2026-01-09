Скидки
Главная Баскетбол Новости

Евролига — 2025/2026: результаты на 8 января 2026, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 8 января
Комментарии

8 января и в ночь с 8 на 9 января мск в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день поклонников европейского баскетбола ожидали четыре встречи. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 8 января:

«Дубай» – «Фенербахче» — 92:81;
«Панатинаикос» — «Виртус» — 84:71;
«Валенсия» — «Монако» — 92:101;
«Реал» Мадрид — «Маккаби» Тель-Авив — 98:86.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (14 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Монако», у которого 14 побед и семь поражений. Тройку сильнейших с такими же показателями, как у монегасков, замыкает «Валенсия».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026

Видео: Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри

«Монако» обыграл «Валенсию» и продлил свою серию побед в Евролиге до пяти матчей
