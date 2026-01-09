Скидки
Андрей Ватутин ответил, как отреагировал бы на возвращение ЦСКА в Евролигу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какой была бы его реакция на возможное возвращение российских клубов в Евролигу, а также оценил реальные перспективы такого сценария в ближайшем будущем.

– Новость о возвращении российских клубов в Евролигу.
– Масштабная пьянка с любыми напитками вместе с коллегами из других российских команд. Это было бы здорово, и, наверное, не только для баскетбола. Было бы хорошо для футбола. Чуть не сказал для хоккея, хотя тут же вспомнил, что у хоккея нет еврокубков. Тем не менее это было бы событие, но я думаю, что, к сожалению, в ближайшее время это мероприятие не состоится, – сказал Ватутин в подкасте Фёдора Смолова.

