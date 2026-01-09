Скидки
«Это отличительная черта особенных игроков». Тренер «Бруклина» — о качествах Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о спортивных качествах 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина после матча регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшегося в ночь с 7 на 8 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

— Вы уже затрагивали тему уверенности Егора. Мы неоднократно замечали в этом сезоне: даже если игра складывается для него не лучшим образом, в концовке он способен взять на себя ответственность и забить важнейшие броски. Как вы думаете, что помогает ему, будучи новичком, так уверенно проявлять себя в решающие минуты?
— Думаю, это отличительная черта по-настоящему особенных игроков. Уже сейчас, в 19 лет и в своём дебютном сезоне, Егор демонстрирует невероятное хладнокровие, особенно в четвёртой четверти. В дальнейшем, конечно, соперники будут готовиться к нему серьёзнее и оказывать больше давления, но он умный баскетболист и, уверен, сможет обратить это давление себе на пользу. Мне очень приятно видеть его прогресс.

Нам ещё предстоит многое с ним проработать — его потенциал действительно огромен, и он может стать тем игроком, которого мы в нём видим. Но при этом есть качества, которым нельзя научить: умение брать игру на себя в ключевые моменты. И это у Егора уже есть, — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Егор Дёмин набрал в матче с «Орландо» 18 очков. Восемь из них пришлись на вторую половину четвёртой четверти, в ходе которой «Нетс» отыграли отставание «-15» и сравняли счёт. Остальные 10 очков Дёмин набрал в овертайме, при этом на его счету все очки «Бруклина» в решающей пятиминутке.

Забив в овертайме три трёхочковых, Дёмин установил новый рекорд «Бруклина» по этому показателю и повторил рекорд НБА среди новичков.

Видео: Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения

