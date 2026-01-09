Скидки
Баскетбол

Андрей Ватутин предположил, какой состав ЦСКА был лучшим за всю историю команды

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему оценивает Евролигу выше НБА, вспомнив обидное поражение ЦСКА в «Финале четырёх» 2012 года. Армейцы тогда уступили «Олимпиакосу» на последней секунде матча (61:62).

«Сейчас для меня вот эти штампованные, наверное, так можно сказать, выходы в «Финал четырёх», не менее важны, чем победы. Потому что это показывает уровень. Я не себя хвалю. Я сейчас хочу похвалить весь менеджмент клуба — уровень работы клуба на дистанции. У нас был сезон, великолепный состав, Кириленко, Швед, Шишкаускас, Крстич, Теодосич. Топ-команда. Проиграли на последней секунде.

И никто не вспоминает, что в этом сезоне у нас был, возможно, лучший состав за всю историю ЦСКА. Доминировали везде. Одна игра. Один не попал штрафные… Спанулис прошёл, забил и до свидания. Поэтому Евролига для меня номер один, безусловно», — сказал Ватутин в подкасте Фёдора Смолова.

