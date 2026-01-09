Скидки
Главная Баскетбол Новости

Ушла из жизни самая титулованная советская баскетболистка Ульяна Семёнова

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семёнова ушла из жизни в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба Латвийского баскетбольного союза.

Ульяна Семёнова является самой титулованной советской баскетболисткой в истории. Помимо золотых медалей Олимпиад 1976 и 1980 года, на её счету три выигранных чемпионата мира и 10 чемпионатов Европы в составе сборной СССР. Также Семёнова 15 раз становилась чемпионкой Советского Союза и 11 раз обладателем Кубка европейских чемпионов в составе рижского ТТТ.

В 1993 году Ульяна Семёнова стала первой европейской спортсменкой, включённой в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде.

