Эксперт указал, чем особенно его поразил Егор Дёмин в матче с «Орландо»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (103:104 OT), состоявшемся в ночь с 7 на 8 января мск.

В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме, повторив рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых в овертайме среди новичков. В общей сложности на его счету 18 очков.

«Демин провёл один из самых запоминающихся матчей своего первого сезона в лиге. Три четверти он не набирал очков, зато в заключительной четверти набросал восемь, а в овертайме — ещё 10 баллов. В итоге за 32 минуты на паркете его вклад составил 18 очков, пять подборов, пять передач, по одному перехвату и блок-шоту.

Особенно впечатлила его стабильная игра в самые напряжённые моменты, когда «Бруклин» нуждался в результативности больше всего», — говорится в материале обозревателя.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: