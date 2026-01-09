Скидки
Жальгирис Каунас — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Андрей Ватутин предположил, кто бы победил в матче чемпионов Евролиги и НБА

Андрей Ватутин предположил, кто бы победил в матче чемпионов Евролиги и НБА
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о гипотетическом противостоянии победителей Евролиги и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Знаешь, «Панатинаикос» два года назад выиграл Евролигу. У них такой эпатажный тренер, [Эргин] Атаман. Его начинают спрашивать. Говорят: «Да что вы там с этой Евролигой?» [И он]: «Ну, пускай чемпион НБА приедет сюда и попробует нас обыграть». Это, кстати, было бы интересно. Реально. Я, конечно, понимаю, что там 80 на 20… Но в одной конкретной игре может случиться всё что угодно.

Раньше был такой турнир в Европе в 80-е годы. Назывался McDonald's Open. И приезжал чемпион НБА и играл с чемпионом Евролиги. Джордан приезжал даже тогда. Это было классно. Классное столкновение двух культур. Сейчас этого нет, увы», – сказал Ватутин в подкасте Фёдора Смолова.

Новости. Баскетбол
