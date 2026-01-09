Матч НБА «Чикаго» — «Майами» задержан более чем на два часа из-за технических проблем

Матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Майами Хит», который должен был начаться в 4:00 мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс), не стартовал вовремя, его начало задерживается более чем на два часа из-за технических проблем.

По официальной информации, причиной задержки стала образовавшаяся на паркете конденсация влаги.

«Чикаго» с 17 победами при 20 поражениях в 37 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, находясь в зоне плей-ин у её нижней границы. «Майами» с 20 победами при 17 поражениях в 37 матчах находится на восьмом месте Востока — также в зоне плей-ин.

Сейчас читают: Президент ЦСКА Андрей Ватутин выбрал между Евролигой и НБА

Видео: Атмосфера в раздевалке «Чикаго» после победы над «Лейкерс»