Главная Баскетбол Новости

Матч НБА «Чикаго» — «Майами» задержан более чем на два часа из-за технических проблем

Матч НБА «Чикаго» — «Майами» задержан более чем на два часа из-за технических проблем
Матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Чикаго Буллз» и «Майами Хит», который должен был начаться в 4:00 мск на паркете арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс), не стартовал вовремя, его начало задерживается более чем на два часа из-за технических проблем.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Перенесён
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Уайт, Миллер, Картер, Терри, Вучевич, Досунму, Бузелис, Филлипс, Джонс, Окоро, Уильямс, Олбрич
Майами Хит: Фонтеккио, Йович, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Смит, Адебайо, Хирроу, Джонсон, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

По официальной информации, причиной задержки стала образовавшаяся на паркете конденсация влаги.

«Чикаго» с 17 победами при 20 поражениях в 37 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, находясь в зоне плей-ин у её нижней границы. «Майами» с 20 победами при 17 поражениях в 37 матчах находится на восьмом месте Востока — также в зоне плей-ин.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
