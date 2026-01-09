Скидки
Миннесота Тимбервулвз — Кливленд Кавальерс, результат матча 9 января 2026, счет 131:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Миннесота» выиграла четвёртый матч подряд, одолев «Кливленд». У Рэндла дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:122.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
131 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Макдэниелс - 26, Эдвардс - 25, Дивинченцо - 22, Гобер - 11, Рид - 9, Кларк - 5, Конли - 3, Хиланд - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 22, Мобли - 19, Гарлэнд - 16, Хантер - 14, Аллен - 11, Портер - 4, Тайсон - 4, Томлин - 2, Болл, Брайант, Нэнс, Проктор

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл — в его активе 30 очков, семь подборов и восемь ассистов. Дабл-дабл на счету тяжёлого форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла, который набрал 28 очков, 11 подборов и восемь результативных передач.

«Тимбервулвз» продлили победную серию до четырёх матчей. «Кавальерс» выиграли вторую встречу из последних трёх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
