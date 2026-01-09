«Миннесота» выиграла четвёртый матч подряд, одолев «Кливленд». У Рэндла дабл-дабл

В ночь с 8 на 9 января мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:122.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл — в его активе 30 очков, семь подборов и восемь ассистов. Дабл-дабл на счету тяжёлого форварда «Миннесоты» Джулиуса Рэндла, который набрал 28 очков, 11 подборов и восемь результативных передач.

«Тимбервулвз» продлили победную серию до четырёх матчей. «Кавальерс» выиграли вторую встречу из последних трёх.