Баскетболист Виталий Фридзон прилетел в гости к Александру Овечкину в США

Баскетболист Виталий Фридзон прилетел в гости к Александру Овечкину в США
Бронзовый призёр Олимпийских игр по баскетболу Виталий Фридзон прилетел в США, чтобы навестить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ваш друг Александр Овечкин ставит рекорд за рекордом…
— И это супер! Я сейчас, кстати, как раз в гостях у Саши, прилетел в Америку посмотреть хоккей. Я у него дома как раз нахожусь, — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

На счету Александра Овечкина 915 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 992 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 24 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 18 голов и 19 результативных передач.

Овечкин забросил 992-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 24 гола
