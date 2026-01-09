Скидки
Жальгирис Каунас — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Юта Джаз — Даллас Маверикс, результат матча 9 января 2026, счет 116:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-даблы Энтони Дэвиса и Купера Флэгга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Ютой»
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:114.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Маркканен - 33, Джордж - 19, Сенсабо - 14, Клейтон - 12, Лав - 10, Уильямс - 8, Филиповски - 8, Кольер - 7, Хендрикс - 3, Андерсон - 2, Михайлюк, Чьебв
Даллас Маверикс: Флэгг - 26, Томпсон - 23, Дэвис - 21, Маршалл - 17, Кристи - 16, Нембард - 7, Уильямс - 2, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл, Гэффорд

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен — 33 очка, семь подборов и четыре ассиста.

У «Далласа» больше всех набрал с дабл-даблом лёгкий форвард Купер Флэгг — 26 очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Также дабл-даблом отметился центровой «Маверикс» Энтони Дэвис — 21 очко и 11 подборов, а также четыре ассиста.

