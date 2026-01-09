Дабл-даблы Энтони Дэвиса и Купера Флэгга не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Ютой»

В ночь с 8 на 9 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:114.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен — 33 очка, семь подборов и четыре ассиста.

У «Далласа» больше всех набрал с дабл-даблом лёгкий форвард Купер Флэгг — 26 очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Также дабл-даблом отметился центровой «Маверикс» Энтони Дэвис — 21 очко и 11 подборов, а также четыре ассиста.