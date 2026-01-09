Скидки
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
«Почему так долго?» В Госдуме отреагировали на возвращение в Россию Касаткина

«Почему так долго?» В Госдуме отреагировали на возвращение в Россию Касаткина
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина. Ранее стало известно, что российского спортсмена освободили из заключения во Франции и доставили в Москву.

«Мы приветствуем это решение. Это наш гражданин, наш спортсмен, наш человек. Министерство иностранных дел было обеспокоено его судьбой и боролось за его возвращение в Россию вместо экстрадиции в Соединённые Штаты. Свершилось то, на что мы все надеялись.

Жалко, что это длилось так долго. Просидеть полгода в тюрьме, на нервах — это тяжёлое испытание для любого человека. Он спортсмен, думаю, он с этим справился. Другой вопрос, насколько правомерны были требования США и почему так долго принималось решение о его возвращении домой. Конечно, без политики здесь не обошлось. Но самое главное, что правосудие свершилось. Наш гражданин в Москве, у себя дома — мы довольны и счастливы», — приводит слова Свищёва «Газета.ru».

Главные новости дня:

