Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей НБА 9 января

Результаты матчей НБА 9 января
Комментарии

В ночь с 8 на 9 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках должны были пройти четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 131:122;
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — не начался, перенесён из-за технических проблем;
«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 116:114.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА «Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу

Видео: Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android