Результаты матчей НБА 9 января

В ночь с 8 на 9 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках должны были пройти четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 9 января:
«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 131:122;
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — не начался, перенесён из-за технических проблем;
«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 116:114.
Видео: Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения