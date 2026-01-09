Результаты матчей НБА 9 января

В ночь с 8 на 9 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках должны были пройти четыре матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:114;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс» — 131:122;

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — не начался, перенесён из-за технических проблем;

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 116:114.

