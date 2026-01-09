Расписание матчей Евролиги на 9 января

В пятницу, 9 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Евролига. Расписание на 9 января (время — московское):
21:00. «Жальгирис» — «Црвена Звезда»;
22:15. «Олимпиакос» — «Бавария»;
22:30. «Баскония» — АСВЕЛ;
22:30. «Олимпия» — «Анадолу Эфес»;
22:30. «Барселона» — «Партизан».
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (14 побед и семь поражений). Тройку лидеров замыкает «Валенсия», в активе которой 14 побед при семи поражениях.