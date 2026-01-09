Лука Дончич отреагировал на обмен Трея Янга в «Вашингтон»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался по поводу обмена защитника Трея Янга из «Атланты Хоукс» в «Вашингтон Уизардс».

«Очевидно, нас обменяли друг на друга в день драфта. Было много разговоров обо мне и о нём, но у нас хорошие отношения. Я очень уважаю его. Если он воодушевлён новым этапом карьеры, то и я рад за него», — сказал Дончич во время общения со СМИ.

Напомним, на драфте НБА 2018 года «Даллас» выбрал Янга, а «Атланта» —Дончича, после чего команды договорились об обмене: Лука продолжил карьеру в «Маверикс», а Янг — в «Хоукс».

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявлял, что в результате обмена Янга в «Вашингтон» в «Атланту» перейдут защитники Си Джей Макколлум и Кори Кисперт.

