Расписание матчей Basket Cup на 9 января

В пятницу, 9 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Basket Cup. Расписание на 9 января (время — московское):

20:00. «Мега» — ЦСКА.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского ЦСКА и сербской «Меги», в соревнованиях выступают петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа».

