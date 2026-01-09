Скидки
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В Госдуме РФ ответили, чем ситуация с Касаткиным отличается от ареста Грайнер

В Госдуме РФ ответили, чем ситуация с Касаткиным отличается от ареста Грайнер
Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу освобождения из заключения во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Парламентарий сравнил ситуацию с арестом в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Мог ли это быть ответ США на задержание в России Грайнер? Это ведь было реальное преступление, она знала, что нарушает закон. Она пронесла электронную сигарету с гашишным маслом, зная, что здесь это запрещено.
А нашего парня обвинили в причастности к хакерским группировкам, но это не было ничем подтверждено. Нам на руку сыграла политическая ситуация, разногласия между США и Европой. Редкий случай, когда политика помогла нашему спортсмену. Парень дома. В Америке, конечно, его ждала бы неприятная судьба», — приводит слова Свищёва «Газета.ru».

Главные новости дня:

