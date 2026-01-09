Назван показатель, по которому Дёмин — лучший среди новичков НБА этого сезона

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин к данному моменту лидирует среди всех новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона по средней скорости передвижения на чужой стороне площадки. Это отметили в официальной группе российского спортсмена во «ВКонтакте».

«5,24 км/ч в атаке – самый быстрый среди новичков. По средней скорости передвижения на чужой половине Егору нет равных из игроков, которые проводят дебютный сезон. Дёмин является самым быстрым в том числе и в своей команде. Среди всех представителей НБА (кто сыграл 20+ матчей) он находится на восьмом месте», — говорится в публикации.

Главные новости дня: