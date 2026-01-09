Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый главный тренер «Локо» ответил, готов ли давать игровое время молодёжи

Новый главный тренер «Локо» ответил, готов ли давать игровое время молодёжи
Комментарии

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович отметил, что готов активно задействовать юных игроков. По его словам, молодёжь придаёт команде энергию и действует самоотверженно.

— В «Локомотиве» всегда стараются давать много игрового времени многообещающим юным игрокам. Готовы к этому?
— У меня с этим никаких проблем, мне, наоборот, это нравится. Я ведь работал в «Меге» — клубе с такой же стратегией. Молодёжь даёт команде отличную энергию. Может, не всегда они принимают правильные решения, но гарантированно оставляют на площадке своё сердце.

Я знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодёжью, и с нетерпением жду возможности познакомиться с юными талантами из клубной академии, — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android