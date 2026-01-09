Новый главный тренер «Локо» ответил, готов ли давать игровое время молодёжи

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович отметил, что готов активно задействовать юных игроков. По его словам, молодёжь придаёт команде энергию и действует самоотверженно.

— В «Локомотиве» всегда стараются давать много игрового времени многообещающим юным игрокам. Готовы к этому?

— У меня с этим никаких проблем, мне, наоборот, это нравится. Я ведь работал в «Меге» — клубе с такой же стратегией. Молодёжь даёт команде отличную энергию. Может, не всегда они принимают правильные решения, но гарантированно оставляют на площадке своё сердце.

Я знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодёжью, и с нетерпением жду возможности познакомиться с юными талантами из клубной академии, — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Главные новости дня: