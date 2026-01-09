Представлен показатель, по которому Дёмин — лучший среди россиян в истории НБА

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин к данному моменту реализует 83,9% штрафных бросков в Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщается в группе спортсмена во «ВКонтакте», это лучший показатель среди российских баскетболистов в истории турнира.

«Собрали для вас интересные статические показатели Егора в НБА. 83,9% с линии — лучший результат среди российских игроков.

Перед дебютом в НБА сомнения вызывали не только трёхочковые, но и штрафные броски. И хотя попыток было не так много, стабильность и прогресс радуют: в колледже у Егора было 69,5% с линии. На данный момент это лучший результат среди всех россиян в истории турнира», — говорится в публикации.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: