Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Представлен показатель, по которому Дёмин — лучший среди россиян в истории НБА

19-летний разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин к данному моменту реализует 83,9% штрафных бросков в Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщается в группе спортсмена во «ВКонтакте», это лучший показатель среди российских баскетболистов в истории турнира.

«Собрали для вас интересные статические показатели Егора в НБА. 83,9% с линии — лучший результат среди российских игроков.

Перед дебютом в НБА сомнения вызывали не только трёхочковые, но и штрафные броски. И хотя попыток было не так много, стабильность и прогресс радуют: в колледже у Егора было 69,5% с линии. На данный момент это лучший результат среди всех россиян в истории турнира», — говорится в публикации.

«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

