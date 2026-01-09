Вембаньяма повторил уникальное достижение Шакила О’Нила в НБА 26-летней давности

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма продемонстрировал впечатляющую статистику в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В первых 15 матчах регулярного чемпионата, где француз выходил в стартовом составе, он набрал 403 очка и сделал 50 блок-шотов.

По данным статистического сервиса OptaSTATS в социальных сетях, Вембаньяма стал первым игроком лиги со времён Шакила О’Нила, которому удалось набрать как минимум 400 очков и совершить 50 блок-шотов в стартовых 15 встречах регулярного сезона.

Легендарный центровой «Лейкерс» достиг аналогичных показателей в сезоне-1999/2000, набрав 430 очков и оформив 51 блок-шот.

