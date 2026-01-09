Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если бы я знал…» Эксперт из США указал, чего не ожидал от Егора Дёмина

«Если бы я знал…» Эксперт из США указал, чего не ожидал от Егора Дёмина
Комментарии

Известный американский эксперт Билли Рейнхардт отметил вклад российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в игру стартовой пятёрки команды. По его словам, Дёмин демонстрирует умение быть игроком, усиливающим эффективность всей группы.

«Стартовая пятёрка «Нетс» далеко не переполнена суперзвёздами. Клауни сделал хороший шаг вперёд, Майкл Портер играет на невероятном уровне, но команда в целом отлично дополняет друг друга. Дёмин сыграл в этом большую роль. Это сильная сторона его игры — он умеет быть командным игроком, усиливающим других.

Я ставил Дёмина 14-м в своём преддрафтовом рейтинге, но, если бы я знал, что он так хорошо бросает, он был бы ещё выше. За первые два месяца своей карьеры он превзошёл мои ожидания.

Он забивает в ключевые моменты, находится в нужных местах на обеих сторонах площадки и оказывает значительное влияние на победы команды. Это игрок, за которым интересно наблюдать. Не понимаю, почему некоторые этого не признают», – написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android