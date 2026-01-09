«Если бы я знал…» Эксперт из США указал, чего не ожидал от Егора Дёмина

Известный американский эксперт Билли Рейнхардт отметил вклад российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в игру стартовой пятёрки команды. По его словам, Дёмин демонстрирует умение быть игроком, усиливающим эффективность всей группы.

«Стартовая пятёрка «Нетс» далеко не переполнена суперзвёздами. Клауни сделал хороший шаг вперёд, Майкл Портер играет на невероятном уровне, но команда в целом отлично дополняет друг друга. Дёмин сыграл в этом большую роль. Это сильная сторона его игры — он умеет быть командным игроком, усиливающим других.

Я ставил Дёмина 14-м в своём преддрафтовом рейтинге, но, если бы я знал, что он так хорошо бросает, он был бы ещё выше. За первые два месяца своей карьеры он превзошёл мои ожидания.

Он забивает в ключевые моменты, находится в нужных местах на обеих сторонах площадки и оказывает значительное влияние на победы команды. Это игрок, за которым интересно наблюдать. Не понимаю, почему некоторые этого не признают», – написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

