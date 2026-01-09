Экс-товарищ Майкла Джордана по «Чикаго» Джаванн Олдэм умер в возрасте 68 лет

Бывший игрок НБА Джаванн Олдэм скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует The Seattle Times. Пресс-служба НБА выразила соболезнования. Олдэм умер 5 января в Атланте.

За карьеру Олдэм провёл 10 сезонов в НБА, включая четыре в составе «Чикаго Буллз». Несмотря на скромную индивидуальную статистику, он сыграл важную роль в истории клуба: именно обмен Олдэма позволил «Буллз» получить драфт-пик, который в 1987 году был использован для приобретения Скотти Пиппена, ставшего ключевой фигурой чемпионской династии команды.

После завершения карьеры в НБА Олдэм активно работал за рубежом, развивая баскетбол на Ближнем Востоке и в Азии. В последние годы он жил в Абу-Даби и Дубае, где занимался созданием и развитием баскетбольных академий.

