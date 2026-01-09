«Очевидно одно». Американский аналитик назвал характерную черту Егора Дёмина

Обозреватель New York Post Дэн Мартин отметил уверенную игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ).

«В матче с «Орландо» он не проявлял страха, снова и снова показывая своё мастерство на площадке «Нетс», где команда стремилась одержать вторую подряд домашнюю победу после успеха в игре с «Денвером».

Когда «Нетс» удивили большую часть лиги, выбрав Дёмина под восьмым номером, некоторые сомневались, сможет ли он достаточно хорошо бросать, чтобы преуспеть. В его способности отдавать передачи сомнений почти не было — его считали, пожалуй, лучшим разыгрывающим по этому показателю на драфте. Его игровое видение остаётся безупречным, но бросок временами может «уходить». Однако очевидно одно: у Дёмина явно есть талант проявлять себя в ключевые моменты», — говорится в материале обозревателя.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: