Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Очевидно одно». Американский аналитик назвал характерную черту Егора Дёмина

«Очевидно одно». Американский аналитик назвал характерную черту Егора Дёмина
Обозреватель New York Post Дэн Мартин отметил уверенную игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«В матче с «Орландо» он не проявлял страха, снова и снова показывая своё мастерство на площадке «Нетс», где команда стремилась одержать вторую подряд домашнюю победу после успеха в игре с «Денвером».

Когда «Нетс» удивили большую часть лиги, выбрав Дёмина под восьмым номером, некоторые сомневались, сможет ли он достаточно хорошо бросать, чтобы преуспеть. В его способности отдавать передачи сомнений почти не было — его считали, пожалуй, лучшим разыгрывающим по этому показателю на драфте. Его игровое видение остаётся безупречным, но бросок временами может «уходить». Однако очевидно одно: у Дёмина явно есть талант проявлять себя в ключевые моменты», — говорится в материале обозревателя.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

