«Извините за прямоту». Айзея Томас откровенно высказался о Джордане и Леброне

Двукратный чемпион НБА Айзея Томас раскритиковал современных игроков и экспертов за пиетет по отношению к эпохе Майкла Джордана в ущерб нынешним звёздам лиги.

«Нашу эпоху принято считать золотой эрой. Но вот чего я не понимаю в вашей эре: вы, ребята, играете, возможно, с величайшим игроком в истории, но — извините за прямоту — относитесь к нему так, будто он никто. Вместо того чтобы превозносить свою эпоху, вы оглядываетесь назад и говорите: «Та эра была лучшей», «Майкл Джордан был величайшим», «Никто и никогда не станет лучше Майкла Джордана». Окей. Но в то же время в вашей эре есть Леброн Джеймс, которому принадлежат почти все рекорды. У вас есть Кевин Дюрант, у вас есть Стеф Карри. Но когда заходит речь о том, кто лучший, вы снова начинаете говорить о парне, который просто дал вам кроссовки и немного мерча», – сказал Томас в эфире шоу Run It Back в социальных сетях.

