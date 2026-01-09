Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Извините за прямоту». Айзея Томас откровенно высказался о Джордане и Леброне

«Извините за прямоту». Айзея Томас откровенно высказался о Джордане и Леброне
Комментарии

Двукратный чемпион НБА Айзея Томас раскритиковал современных игроков и экспертов за пиетет по отношению к эпохе Майкла Джордана в ущерб нынешним звёздам лиги.

«Нашу эпоху принято считать золотой эрой. Но вот чего я не понимаю в вашей эре: вы, ребята, играете, возможно, с величайшим игроком в истории, но — извините за прямоту — относитесь к нему так, будто он никто. Вместо того чтобы превозносить свою эпоху, вы оглядываетесь назад и говорите: «Та эра была лучшей», «Майкл Джордан был величайшим», «Никто и никогда не станет лучше Майкла Джордана». Окей. Но в то же время в вашей эре есть Леброн Джеймс, которому принадлежат почти все рекорды. У вас есть Кевин Дюрант, у вас есть Стеф Карри. Но когда заходит речь о том, кто лучший, вы снова начинаете говорить о парне, который просто дал вам кроссовки и немного мерча», – сказал Томас в эфире шоу Run It Back в социальных сетях.

Материалы по теме
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу
Видео
Так ярко россияне в НБА ещё не играли! Егор Дёмин устроил грандиозное шоу

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android