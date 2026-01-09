«За ней ходили толпами». Сокомандница — об умершей самой титулованной баскетболистке СССР

Нелли Ферябкина, бывший партнёр по команде двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной СССР Ульяны Семёновой, поделилась воспоминаниями о спортсменке.

«Мы пытались с ней связаться, мне об этом говорила Татьяна Овечкина и врач нашей сборной Полина Афанасьевна Судакова. Они ей звонили, но она не захотела общаться. Полине Афанасьевне она сказала, что её очень уважает, но попросила ей не звонить. С Татьяной она вообще не стала разговаривать, что-то сказала на латышском языке и бросила трубку.

Её было тяжело удержать при игре один на один, она это видела и отдавала назад передачу партнёрам, которые бросали издали. То есть она игру понимала. Успешно против неё играть можно было только с помощью партнёров, но тогда открывались её партнеры для броска на задней линии, они были тоже очень хорошие. Наш «Спартак» из Московской области с конца 60-х годов был постоянно вторым, и только один раз, в 1978 году, мы сумели обыграть её ТТТ и стать чемпионом СССР.

В то время не было игроков с таким ростом, и против неё было тяжело играть. В жизни она была доброй, отзывчивой, хоть и на площадке мы были противниками. У меня был рост 193-194 см, и я была ей по плечо. Когда мы ездили за границу, особенно в начале карьеры на чемпионате Европы среди девушек в Италии, возле гостиницы люди ждали, когда она выйдет, за ней ходили толпами. Потому что таких высоких девочек не было, тем более она ещё была такая широкая», — приводит слова Ферябниковой ТАСС.