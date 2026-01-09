Скидки
Модель OnlyFans заявила, что Зайон Уильямсон является отцом её дочери, и требует ДНК-тест

Комментарии

Модель OnlyFans и порноиндустрии Алисса Алькантара публично заявила, что игрок «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон может быть отцом её дочери, и потребовала провести тест ДНК.

«Мне не нужно гоняться за славой. Я молчала три года. Теперь я хочу поговорить. Я не остановлюсь, пока они не дадут мне пройти тест ДНК», — написала девушка в социальных сетях.

В качестве доказательств она выложила скриншот денежного перевода на сумму $ 2000 с именем Уильямсона и короткие видео из квартиры в Новом Орлеане, в одном из которых ведёт приватную беседу с форвардом «Пеликанс». Никаких официальных документов или независимых подтверждений представлено не было.

Фото: Из личного архива Алиссы Алькантары

Фото: Из личного архива Алиссы Алькантары

На данный момент ни сам Уильямсон, ни его представители не прокомментировали эти заявления. Нет информации о подаче каких-либо юридических исков или результатах теста ДНК. Ситуация остаётся на уровне неподтверждённых публичных обвинений.

