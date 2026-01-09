Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рик Карлайл стал 11-м тренером в истории НБА, одержавшим 1000 побед

Рик Карлайл стал 11-м тренером в истории НБА, одержавшим 1000 побед
Комментарии

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав свою 1000-ю победу в карьере. Об этом сообщает пресс-служба команды. Его команда прервала 13-матчевую серию поражений, обыграв в гостях «Шарлотт Хорнетс» со счётом 114:112.

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
112 : 114
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 33, Бриджес - 19, Нуппель - 18, Секстон - 11, Диабате - 10, Миллер - 6, Джеймс - 4, Салон - 4, Грин - 3, Холл - 2, Макнили - 2, Коннотон, Манн
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 30, Макконнелл - 23, Несмит - 16, Хафф - 10, Фёрфи - 7, Брэдли - 7, Шеппард - 7, Поттер - 5, Джексон - 4, Томпсон - 3, Уокер - 2, Нембард, Джонс

Карлайл стал 11-м тренером в истории лиги, достигшим этого рубежа, и вторым среди действующих наставников после Дока Риверса из «Милуоки Бакс».

Карьера 66-летнего Рика Карлайла в НБА длится более четырёх десятилетий. Он начинал как игрок, выбранный «Бостон Селтикс» на драфте 1984 года и выигравший с командой титул в 1986 году. После завершения карьеры игрока он работал помощником тренера, а должность тренера впервые получил в «Детройт Пистонс» в 2001 году.

Под руководством Карлайла «Индиана Пэйсерс» в прошлом сезоне впервые за 25 лет вышла в финал НБА и заставила «Оклахома-Сити Тандер», будущих чемпионов, отыгрываться в семи матчах. Общий баланс побед и поражений Карлайла на посту главного тренера теперь составляет 1000-891.

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android