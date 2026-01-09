Рик Карлайл стал 11-м тренером в истории НБА, одержавшим 1000 побед

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав свою 1000-ю победу в карьере. Об этом сообщает пресс-служба команды. Его команда прервала 13-матчевую серию поражений, обыграв в гостях «Шарлотт Хорнетс» со счётом 114:112.

Карлайл стал 11-м тренером в истории лиги, достигшим этого рубежа, и вторым среди действующих наставников после Дока Риверса из «Милуоки Бакс».

Карьера 66-летнего Рика Карлайла в НБА длится более четырёх десятилетий. Он начинал как игрок, выбранный «Бостон Селтикс» на драфте 1984 года и выигравший с командой титул в 1986 году. После завершения карьеры игрока он работал помощником тренера, а должность тренера впервые получил в «Детройт Пистонс» в 2001 году.

Под руководством Карлайла «Индиана Пэйсерс» в прошлом сезоне впервые за 25 лет вышла в финал НБА и заставила «Оклахома-Сити Тандер», будущих чемпионов, отыгрываться в семи матчах. Общий баланс побед и поражений Карлайла на посту главного тренера теперь составляет 1000-891.